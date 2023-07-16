«الصحة»: نحقق في شكوى مواطنين من أعراض مرضية متشابهة بقنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنّها تتابع الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا.

تقصي المعلومات حول الشكوى

وأفادت وزارة الصحة والسكان، بأنّه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات بشأن الشكوى، وسحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض

وأضافت الوزارة، أنّه جرى إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، وحصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أنّ الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أنّ الأعراض المتشابهة تمثلت في «ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء»، وتستمر بين 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.