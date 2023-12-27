أستاذ إعلام أردني: علاقات القاهرة وعمان تاريخية وموقفهما من غزة ثابت

أشاد الدكتور طارق الناصر أستاذ الإعلام بجامعة اليرموك الأردنية، بالمباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله عاهل الأردن، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وإطلاق دعوة جديدة لاتخاذ مسار المفاوضات السياسية أملا في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

العلاقات بين القاهرة وعمان أخوة

وقال «الناصر» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن العلاقات بين القاهرة وعمان، هي علاقة أخوة ومصالح مشتركة وتاريخ وأولويات مشتركة، ونظرة تجاه الأهل في فلسطين وإيمان مطلق من قيادتي الدولتين أنه من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة على أرضه، وهذا الدور تمارسه الدولتان، دون البحث عن الاستعراض الإعلامي.

جهود مشتركة بين مصر والأردن

وشدد على أن هناك جهوداً ومواقف مشتركة وثابتة وواحدة بين العاهل الأردني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح أن التنسيق المصري الأردني مستمر، وصوتهما واحد، ويملكان عناصر قوة مهمة ومشتركة تسمح لهما بممارسة دور قوي في المنطقة وتحديدًا في الملف الفلسطيني، بفضل امتلاكهما أطول حدود مع فلسطينين، بجانب الاحتلال، ويمتلكان أدوارا اجتماعية ودينية أيضًا.