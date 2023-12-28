إجراءات مهمة.. أحدث قرارات الحكومة في الـ24 ساعة الأخيرة

قرارات مهمة أصدرها مجلس الوزراء، أمس، عقب اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، حيث وافق على بعض الضوابط والقواعد والقرارات التي تتعلق بالمناطق الاستثمارية، وقناة السويس والعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.

قرارات مجلس الوزراء خلال 24 ساعة ماضية

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أبرز الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه الدوري :

** الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.

** الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك بإنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 150 ألف متر مربع لمدينة دمياط للأثاث.

** الموافقة على مقترح تنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك في شركة إدارة مشروع الروبيكي على أن يكون ذلك على مرحلتين.

**الموافقة على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة.

**الموافقة على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة «قادرون باختلاف» بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

** الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة.

** الموافقة على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، خلال الحروب السابقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

** الموافقة على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.