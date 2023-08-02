مجلس الوزراء يُصدر قرارات عاجلة بشأن ميناء السلوم والإسكندرية 

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مع إحدى الشركات، على إدارة وتشغيل وصيانة منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري.

إضافة المزيد من المحاور اللوجستية

وأضاف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أنَّ التعاقد يأتي في إطار العمل على إضافة المزيد من المحاور اللوجستية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأوضح أنَّ منطقة المخازن والثلاجات تقع على مساحة 28 فدانًا داخل الميناء، ومن المقرر أن تضم المنطقة 10 مخازن و24 ثلاجة تبريد وتجميد.

ميناء الإسكندرية

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بإسناد توريد الوقود اللازم لاحتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة مصر للبترول خلال العام المالي 2023-2024.

وأوضح أنَّ ذلك يأتي في إطار سعي هيئة ميناء الإسكندرية لتوفير احتياجات التشغيل لهذا المرفق الحيوي المهم حرصاً على انتظام العمل به.