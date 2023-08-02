رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مجلس الوزراء يُصدر قرارات عاجلة بشأن ميناء السلوم والإسكندرية 

كتب:

كريم روماني
03:55 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
ميناء السلوم البري

ميناء السلوم البري

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مع إحدى الشركات، على إدارة وتشغيل وصيانة منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري.

إضافة المزيد من المحاور اللوجستية

وأضاف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أنَّ التعاقد يأتي في إطار العمل على إضافة المزيد من المحاور اللوجستية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأوضح أنَّ منطقة المخازن والثلاجات تقع على مساحة 28 فدانًا داخل الميناء، ومن المقرر أن تضم المنطقة 10 مخازن و24 ثلاجة تبريد وتجميد.

ميناء الإسكندرية

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بإسناد توريد الوقود اللازم لاحتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة مصر للبترول خلال العام المالي 2023-2024.

وأوضح أنَّ ذلك يأتي في إطار سعي هيئة ميناء الإسكندرية لتوفير احتياجات التشغيل لهذا المرفق الحيوي المهم حرصاً على انتظام العمل به.

اقرأ المزيد:

وصول 20 جرار سكة حديد جديدا إلى ميناء الإسكندرية لدعم منظومة النقل

«ميناء الإسكندرية»: استقبلنا 410 سفن خلال شهر يونيو

وصول 15 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة قادمة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

«إنجازات 30 يونيو».. تفاصيل مشروع ميناء الإسكندرية الكبير

«النقل»: وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.