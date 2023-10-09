خبير: قرارات مجلس الوزراء اليوم تسهم في ضبط آليات السوق المصري

قررت الحكومة المصرية مواجهة أزمة التضخم التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة، وذلك من خلال اتخاذ العديد من القرارات اليوم الاثنين، بهدف خفض أسعار العديد من السلع الغذائية، عبر تعليق عدد من الرسوم والجمارك الخاصة ببعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

ضبط آليات السوق المصري

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تحدثت اليوم من خلال مؤتمر مجلس الوزراء، عن آليات السوق، والتي تتمثل في العرض والطلب، حيث تحاول الحكومة أن يكون هناك تأثير على الأسعار، من خلال تعديل آليات السوق عن طريق زيادة العرض عن مستوى الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مباشر.

الآثار الإيجابية لقرارات الحكومة اليوم

وأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من التجار يستغلون ارتفاع التكاليف بشكل سيئ للغاية ثم يقومون بتزويد الأرباح الخاصة بهم، بالإضافة الي زيادة التكلفة من خلال عمل تكلفة مضاعفة وبالتالي قرارات الحكومة التي تم اتخاذها اليوم تهدف الي تخفيض تكاليف المصنع والمزارع وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية عن طريق توفير مستلزمات الانتاج مما يؤدي إلي تخفيف الاستيراد من الخارج.

أهمية تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج

وتابع أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر مما يوفر رقما هائلا بالنسبة للمستورد وبالتالي تلك القرارات تضمن المنافسة بين الشركات في ظل أن كل شركة ستحاول البيع بالتكلفة الأقل وذلك نتيجة دعم الدولة لها فيما يتعلق بالأعفاء من رسوم الجمارك لمدة 6 اشهر لذلك يتم تحويل السوق المصري منافسة قلة الي منافسة احتكارية مما يؤدي السلع في الاسواق بأسعار مناسبة للمواطنين.