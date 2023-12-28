احذفه من هاتفك.. تحذير صادم لاستخدام تطبيق zoom في مكالمات الفيديو

رغم المزايا التي تملكها التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقريب المسافات، وتسهيل عملية التواصل بين أكثر من شخص في دول مختلفة، لكن المثير في الأمر، أن استخدام تلك التطبيقات قد يشكل خطرًا على العقل، وفقًا لعدد من الدراسات المختلفة التي حذرت من مخاطر الاتصال عبر تطبيقات الفيديو.

مخاطر استخدام تطبيق زووم

دراسة مثيرة للجدل كانت كالصاعقة على جميع الأشخاص الذين يعتمدون الحديث عبر تطبيقات الاتصال عبر الفيديو وخاصة التطبيق الشهير «زووم»، أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أكد أن كل ذلك يمكنه التأثير على العقل بشكل سلبي، ما بدوره وبالتبعية يؤثر على التركيز والذاكرة ويزيد التوتر.

أجرى الباحثون الدراسة على مجموعة من الأشخاص وطلبوا منهم إجراء محادثات عبر تطبيق زووم لمدة ساعة يوميًا على مدار أسبوعي، لكنهم وجدوا أن الأشخاص الذين أجروا المحادثات عبر زووم أظهروا انخفاضًا في وظائف المخ المرتبطة بالتركيز والذاكرة وزيادة في مستويات التوتر، بحسب موقع «global risk management institute».

يعتقد الباحثون أن هذا التأثير السلبي للحديث عبر زووم يرجع إلى عدة عوامل، لعل أبرزها عدم وجود اتصال وجهًا لوجه، ما يؤدي لصعوبة فهم مشاعر المتحدث وإشاراته غير اللفظية، ما قد يؤدي إلى سوء الفهم وزيادة التوتر.

تركيز الأشخاص الذين يتحدثون عبر «زووم» على الصورة والصوت أكثر من التركيز على المحتوى اللفظي، مما يمكن أن يؤدي إلى تشتت الانتباه وانخفاض التركيز، إلى جانب الشعور الدائم بالمراقبة، الذي يؤدي إلى زيادة التوتر والقلق، ما يمكن أن يؤثر سلبًا على الأداء المعرفي، لذلك تركز الدراسة على أن الحديث عبر تطبيق زووم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية، وينصح بعدم استخدامه أو وجوده كخيار على الهاتف.

نصائح لتقليل مخاطر الحديث عبر تطبيق زووم

اجعل الاتصال وجهًا لوجه ممكنًا: إذا أمكن، اجعل الاتصال وجهًا لوجه ممكنًا، حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة.

ركز على المحتوى اللفظي: حاول التركيز على المحتوى اللفظي أكثر من التركيز على الصورة والصوت.

فترات راحة منتظمة: احصل فترات راحة منتظمة من الحديث عبر زووم، حتى لو كانت قصيرة.