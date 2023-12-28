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قانوني يوضح عقوبة ممارسة مهنة تنظيم انتظار السيارات دون ترخيص

كتب:

عمرو صالح
10:37 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
انتظار سيارات

انتظار سيارات

كشف المحامي عمرو فؤاد عقوبة ممارسة مهنة تنظيم انتظار السيارات دون ترخيص، موضحا أن القانون وضع آليات وضوابط لممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة، وأقر عقوبات صارمة على ممارسي المهنة دون ترخيص.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 نص على أنه يعاقب الحبس والغرامة من خالف البنود الواردة في القانون. 

العقوبة المقررة

وأشار إلى أنه وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

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بقلم عمرو صالح