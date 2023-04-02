«التنمية المحلية» تعقد دورة تدريبية عن قانون السايس في مركز سقارة

تبدأ وزارة التنمية المحلية خلال الأسبوع الجاري، دورة تدريبية للقائمين على تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف بقانون السايس للعمل على تنفيذ القانون بالمحافظات دون اجتهاد حيث حدد القانون رقم 150 لسنة 2020 الضوابط الخاصة والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة مزاولة نشاط السايس للحد من أي فوضى بالشارع والتفاعل مع شكاوى المواطنين.

مدة ترخيص مزاولة مهنة السايس

وحدد قانون تنظيم انتظار المركبات مدة الرخصة 3 سنوات لمزاولة مهنة السايس على أن يتمّ تجديدها خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص بتقديم طلب وسداد الرسوم المستحقة، ومن حق اللجنة المختصة وقف أو سحب ترخيص مزاولة مهنة السايس إذا ثبت وجود أي مخالفة لأي شرط للعمل.

ضوابط عمل الشركات والأفراد

وشدد قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف بقانون السايس، على الشركات والأفراد التي لها حق استغلال ساحات الانتظار بضرورة وضع لافتة إرشادية أمام الموقع تحدد رسوم الانتظار حتى يعرف أصحاب المركبات الرسوم المطلوبة مقابل وقت الانتظار، مع تأكّيد أهمية وجود كاميرات مراقبة في ساحة الانتظار.

الأوراق المطلوبة لمهنة السايس

ومن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة السايس ، عدم تعاطى المخدرات وتقديم شهادة من وزارة الصحة تفيد بذلك ، والحصول على رخصة قيادة سارية والحصول على مؤهل دراسي أو شهادة محو أمية لغير الحاصلين على مؤهلات، مع تقديم بطاقة سارية أو جواز سفر وفيش وتشبيه.

وأتاح قانون تنظيم انتظار المركبات الحق للجنة المختصة برفض طلب الترخيص بقرار مسبب، في حالة تبين عدم توافر الشروط المطلوبة في طلب الترخيص، كما أنه يحق للجنة وقف أو سحب الرخصة في حالة وجود مخالفة أو تجاوز، والزام العاملين في مهنة السايس بارتداء زي موحد ووضع علامة أو شارة توضح الحصول على رخصة السايس.