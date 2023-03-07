آخر أخبار قانون السايس.. طرح ساحات انتظار للاستغلال أمام القطاع الخاص

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع المعروف بـ قانون السايس، إذ كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خطة الوزارة في تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة لزيادة حصيلة الدولة من خلال طرح المزيد من ساحات الانتظار على المستثمرين بقيمة 500 مليون جنيه، وفق قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف بـ قانون السايس، والالتزام بكراسة الشروط ومواصفات الساحات والمواقف من أجل القضاء على الظواهر العشوائية وتسيير حركة المرور دون عراقيل.

تحصيل مستحقات الدولة

وفيما يتعلق بآخر أخبار قانون السايس والهدف من قانون السايس، أكد وزير التنمية المحلية أن قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، يواجه ظاهرة الإتاوات التي يفرضها الخارجين عن القانون على أصحاب السيارات بالشوارع، العمل على تنظيم الانتظار بالشوارع وزيادة موارد الدولة للاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.

وحول ضوابط العمل بالمحافظات واستعدادات الوزارة لتأكّيد تطبيق القانون، أشار «آمنة» إلى أنَّ وزارة التنمية المحلية تدعم المحافظات لتنفيذ القانون، إذ تمّ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات، كما تمّ إجراء برنامج تدريبي داخل مركز التدريب بسقارة لتعريف مديري المواقف والساحات وممثلي الشئون القانونية والقائمين على تطبيق القانون بالفلسفة وخطوات تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات وأماكن التطبيق، وذلك بمشاركة عدد من المسئولين ونواب البرلمان.

كراسة شروط ومواصفات موحدة لطرح الساحات

منعًا للاجتهاد في تطبيق القانون، أكّد وزير التنمية المحلية أنَّه تمّ إعداد كراسة شروط موحدة لكل المحافظات بعد مراجعتها من مجلس الدولة بهدف طرح الساحات للاستغلال وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، علاوة على تحديد قاعدة بيانات بمواقع انتظار المركبات في المحافظات، وتمّ طرح بعض الساحات بالمحافظات، وتم تحصيل 175 مليون جنيه في 3 آلاف ساحة انتظار فقط وجار طرح مجموعة أخرى على المُستثمرين.

منظومة المواقف والساحات

وفيما يتعلق بخطة تطوير منظومة المواقف والساحات، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تمّ تطوير 103 مواقف رسمية، وتجديد 26 موقفا وإزالة 15 موقفا عشوائيا، وإنشاء 21 موقفا جديدا، فضلا عن تطوير 2787 ساحة انتظار ومن المستهدف خلال عاميين رفع كفاءة 300 موقف رسمي بالمدن والأحياء وطرح مزيد من المواقف والساحات على المستثمرين من القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يحقق عائد مناسب للدولة.