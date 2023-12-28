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فلسطين تدين تدنيس مقبرة باب الرحمة قرب «الأقصى» بأقدام المتطرفين

كتب:

شريف سليمان
10:57 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام عصابة من المتطرفين على تدنيس مقبرة باب الرحمة قرب المسجد الأقصى، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.  

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، أنّ ما فعله المتطوفون اليوم جزءا من جريمة التطهير العرقي للتجمعات البدوية، مشددة على أنّ دعم بن جفير وسموتريتش لجرائم المستوطنين يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية لاستكمال مراحل الضم التدريجي للضفة.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تكرّس الفصل بين الضفة وغزة لتدمير أي فرصة لإعلان دولة فلسطينية مستقلة. 

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