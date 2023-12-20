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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

كتب:

أحمد حامد دياب
11:10 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
مسجد قبة الصخرة بالقدس العربية

مسجد قبة الصخرة بالقدس العربية

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف إيهودا غليك اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، كما اعتقلت شابا من بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

إصابة مواطنين باختناق في اقتحام قرية الخضر

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم. 

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه طلبة مدرسة زهور الأمل، ومنازل المواطنين، في منطقة أم ركبة، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة والمواطنين بالاختناق، وجرت معالجتهم ميدانيا. 

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