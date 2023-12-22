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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدبلوماسية السبيل الوحيد لعرض القضية الفلسطينية

كتب:

مريم جاد
05:01 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق

جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهم سبل عرض القضية الفلسطينية هو السبيل الدبلوماسي على المستوى الدولي بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة، أوعلى  المستوى الإقليمي بالتجمعات الإفريقية والدول الإسلامية.

القضية الفلسطينية

وأضاف «بيومي» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية وطن، وهي بمثابة أمن قومي لمصر، كون فلسطين تقع مباشرة على حدودنا الشرقية وتمثل بعدا هاما للأمن القومي، لافتًا إلى أن تصريحات بريطانيا تجاه أحداث غزة يمثل نفاق اجتماعي تعاني منه أمريكا وبريطانيا، فأكثر من نصف شعب غزة دمرت بيوته ويعيش في الخلاء، وهناك مصابين كثر وشهداء، بالإضافة إلى انتشار الأمراض.

وتابع: جيش الاحتلال لم يحترم قواعد الحرب، وما يحدث في غزة ليست معركة بل تنكيس وكراهية لن تنتزع بسهولة من الذاكرة الإنسانية قبل عصور وسنين طويلة، مؤكدًا أن الصمود الفلسطيني ورفض التهجير والنزوح هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية والانتصار على الاحتلال بجانب وقوف الشعوب المختلفة بجانبها، وخاصة موقف مصر تجاهها وموقفها الثابت الراسخ من القضية الفلسطينية.

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بقلم مريم جاد