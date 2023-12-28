النائبة أسماء الجمال: عودة الحوار الوطني دعم جديد للحياة الحزبية

أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية 2024 انعكست بالإيجاب على جميع القوى السياسية كما أنها دعمت الأحزاب السياسية بشكل قوي وجاء هذا الدعم في معرفة المواطنين ببرامج وأفكار الأحزاب المصرية.

الحوار الوطني يطرح جميع القضايا دون خطوط حمراء

وأوضحت، في بيان لها، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الفوز بانتخابات الرئاسة 2024، لعودة الحوار الوطنى دعم جديد وحقيقي للأحزاب، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يطرح جميع القضايا سواء في المحور الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي دون خطوط حمراء، ما يؤكد أن هناك حالة جديدة وجدية بشأن المشهد السياسي.

مخرجات الحوار الوطني

وأشارت إلى أن التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تُعلي من الأهمية الشديدة للحوار الوطني، فهو ليس نقاشا بين نُخب وأطراف سياسة ووطنية ولكن له شق تنفيذي، ما يؤكد أن عودة الحوار الوطني ضرورة وطنية تستهدف تماسك الجبهة الداخلية المصرية.