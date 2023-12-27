نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني «أوكسجين» الحياة السياسية

أكّد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، ونائب رئيس حزب المؤتمر، أنّ الحوار الوطني بمثابة أنبوبة أوكسجين تتنفس منها الحياة السياسية في مصر مشيدًا بحالة الزخم التي شهدتها جلسات الحوار، وانعكاسها على إثراء المشهد.

أضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»، أن التجهيزات والإعدادات لبدء الحوار الوطني استغرقت حوالي عام، منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية الأسرة المصرية بعام 2022، حتى مايو 2023، ما يعكس الحالة التي كان عليها الوضع السياسي في الشارع المصري في ذلك الوقت.

الجمود السياسي والقطبية الشديدة قبل الحوار الوطني

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن دعوة الرئيس السيسى لإجراء الحوار الوطني، كانت أول لبنة لبناء جسور الثقة في مصر، مشيرًا إلى أنه عند انطلاق الحوار فوجئ الجميع بكون المشهد السياسي يتغير، فكان هناك مساحة ممنوحة لكل الأحزاب والشباب والمرأة والخبراء والنخب والمستقلين، وكافة الأطياف المصرية، فضلا عن اهتمام المواطنين بما يجري.