عضو بالتنسيقية: الحوار الوطني بداية مرحلة انفتاح سياسي حقيقي

أكد حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والقيادي بحزب «الجيل»، أن الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في تحريك الحياة الحزبية في الشارع المصري، لافتا إلى أن الدولة المصرية تشهد مرحلة انفتاح سياسي حقيقي، فالحوار خلق حالة تواصل بين الشعب والقيادة السياسية.

الحوار الوطني أسهم في إثراء الحياة السياسية

أضاف «هجرس» في بيان، أن الحوار الوطني أسهم في إثراء الحياة السياسية، فجلسات الحوار اتسمت بالديمقراطية وبالحرية والاستماع للرأي والرأي الآخر، فالجميع مُنح فرصة للتعبير عن رأيه دون قيد، موضحا أن الحوار كان قرارا حكيما من الرئيس السيسي، بهدف الاستماع لكل وجهات النظر.

أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن جلسات الحوار الوطني التي عقدت على مدار الفترة الماضية، شارك فيها جميع فئات المجتمع والاتجاهات السياسية المختلفة، ما نتج عنه حلول فعالة وحقيقية للمشكلات المعروضة، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح منصة للتعبير عن التيارات السياسية المختلفة في مقترحاتهم وبرامجهم من أجل مواجهة التحديات في مختلف القضايا.

توجيهات استكمال جلسات الحوار الوطني

أوضح أن الحوار الوطني، شهد خلال الفترة الماضية، سلسلة من المناقشات المختلفة لقضايا مهمة، وهذه المناقشات امتدت للشهور الماضية، فالحوار الوطني يرسم خارطة طريق للأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع: «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال جلسات الحوار بطريقة أكثر فاعلية وعملية تثري الحياة السياسية والحزبية، وتؤكد رغبة القيادة السياسية في تمهيد الطريق لحياة سياسية متنوعة»، مؤكدا ضرورة أن تستثمر الأحزاب هذا المناخ القائم حتى يكون لها دور في إثراء الحياة السياسية».