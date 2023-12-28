القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

أعلنت وزارة الدفاع بدء التسجيل بسجل قيد الموردين عن العام المالي 2024/ 2025، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.

ويفتح باب التسجيل للشركات المحلية المتقدمة لأول مرة، والتي تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30/ 6/ 2024، والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2024/ 2025، من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية، من خلال الرابط الآتي: https://sapprovals.mod.gov.eg، وذلك اعتبارًا من 1/ 1/ 2024.

وعقب قيام الشركات بالتسجيل يجرى إخطارها على الموقع عالية بكل البيانات والأوراق المطلوب استيفائها، وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في (1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجاري - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر).