كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد.. سريع الانتشار والإصابة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ثبوت إصابتين بمتحور كورونا الجديد JN1 في مصر، وبالتزامن مع هذا الكشف زاد البحث عن طبيعة هذا المتحور وهل يشكل خطورة من عدمه، وهو ما أجاب عنه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا إن المتحور يتبع لسلالة أوميكرون وهو أقل خطورة من المتحورات السابقة ولكنه سريع الإنتشار والإصابة.

متحور فيروس كورونا الجديد

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن متحور فيروس كورونا الجديد JN1، وفقا للتقارير الصادر من وزارة الصحة والسكان:

- صنّفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

- المتحور أحد سلالات أوميكرون.

- سريع الانتشار.

أعراضه متحور كورونا الجديد

- ارتفاع درجة الحرارة

- السعال

- سيلان الأنف

- احتقان في الزور

- آلام في العضلات

- ألم في الأذن

كما وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، وهي:

- التطهير المستمر للأيدي والأسطح زكافة المتعلقات.

- عدم خروج المصابين بالمرض من المنزل.

- ضرورة ارتداء الكمامة في حالة الاحتياج إلى الخروج.

- التهوية الجيدة للأماكن.

- ضرورة عدم التواجد في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية .

- ضرورة الحصول على جرعة تعزيرية من لقاح كورونا لتدعيم الجهاز المناعي لمواجهة الفيروسات التنفسية