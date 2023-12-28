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ضبط 1800 نسخة لكتب تعليمية لمراحل مختلفة دون تصريح بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:32 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تورط مالك مكتبة بمحافظة القاهرة في بيع العديد من النسخ لكتب دراسية خارجية لمواد وسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط مالكها، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 1830 نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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