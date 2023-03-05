حبس مالك دار نشر لضبط 2250 نسخة لكتب علمية وأدبية بالمخالفة للقانون

أمرت النيابة بحبس مالك دار نشر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ببيع وتوزيع 2250 نسخة من الكتب العلمية والأدبية، دون تفويض أو إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون في مدينة نصر بالقاهرة، وطلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحري عن نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

وقال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنّ المتهم يتنظر عقوبة رادعة حددها قانون القوبات للحد من سرقة الملكية الفكرية، سواء للأشخاص أو المؤسسات، ووفقًا للمادة رقم 181، من قانون حماية حقوق الملكية، يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين.

حال تكرار الجريمة

وحال تكرار الجريمة تقع على المتهم عقوبة «الحبس مدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه»، ومصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

وأضاف سيد، أنّ المحكمة يجوز أن تقضي بغلق المنشأة المستغلة من قبل المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة تصل لـ6 أشهر، ويكون الغلق واجبًا، فضلًا عن نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المتهم.