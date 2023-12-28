الأعلى تاريخيا.. 248 مليون دولار زيادة في صادرات الصناعات الغذائية خلال 2023

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بلغت نحو 4.7 مليار دولار، محققةً نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 628 مليون دولار مقارنةً بصادرات الفترة نفسها من عام 2022، والتي كانت بلغت نحو 4.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 نحو 368 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9% وبلغت صادرات شهر مايو 499 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 485 مليون دولار بنسبة نمو 63% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 520 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 396 مليون دولار محققة نسبة نمو 10% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالى 394 مليون دولار بنسبة نمو 17% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2023 حوالى 393 مليون دولار بنسبة نمو 18% مقارنة بصادرات نوفمبر 2022 البالغة 333 مليون دولار.

الصادرات إلى الدول العربية

وتصدرت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 بقيمة 2556 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 20%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 818 مليون دولار بنسبة نمو 15% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 430 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 23%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 212 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 453 مليون دولار وبنسبة نمو 161% وقيمة نمو 279 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 369 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 243 مليون دولار ونسبة نمو 18%، فلسطين بقيمة 217 مليون دولار ونسبة نمو 15%، أمريكا بقيمة 212 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، اليمن بقيمة 173 مليون دولار ونسبة نمو 12%، الأردن بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 3%، العراق بقيمة 161 مليون دولار ونسبة نمو 31%، إيطاليا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 76%، الامارات بقيمة 134 مليون دولار ونسبة نمو 12%، الجزائر بقيمة 130 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، هولندا بقيمة 119 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، إسبانيا بقيمة 117 مليون دولار ونسبة نمو 69%، الصين بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 0%، المغرب في المركز الخامس عشر بقيمة 108 ملايين دولار ونسبة نمو 45%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.

السودان أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 453 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 279 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 117 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 48 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 161 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 38 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 243 مليون دولار وقيمة زيادة 37 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 108 ملايين دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 51 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 31 مليون دولار، فلطسين بقيمة صادرات 217 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 28 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 173 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 19 مليون دولار، الامارات بقيمة صادرات 134 مليون دولار وقيمة زيادة 14 مليون دولار، اليونان بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة زيادة 13 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 13 وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، رومانيا بقيمة صادرات 20 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار، فرنسا بقيمة صادرات 50 مليون دولار وقيمة زيادة 8 ملايين دولار.