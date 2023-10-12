غرفة الصناعات الغذائية تنظم برنامجا تدريبيا حول طرق سحب العينات

نظمت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل برنامجا تدريبيا حول طرق وأساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوى، بمقر اتحاد الصناعات في القاهرة.

افتتح ورشة العمل محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، وريهام غازي مدير إدارة التدريب وتطوير الأعمال بالغرفة، الدكتور طاهر قدح، مدير إدارة التسويق بالمعمل.

وقال «البسيوني» إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، موضحا أنه شارك في حضور هذا البرنامج أكثر من ثلاثين متدرب من ممثلي الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية وإنتاج الخضر والفاكهة.

تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل

وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل، ما يتسبب في كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر، ما يستدعي معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل، موضحة أن هذا البرنامج استهدف المتخصصين في مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائي المعامل، أخصائي الإنتاج.

وأكد طاهر قدح أهمية الشراكة بين المعمل والغرفة من خلال التدريب والتوعية المستمرة لأعضاء الغرفة، مشيرا إلى قيام المعمل بتقديم خدماته لأعضاء الغرفة من تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية بشكل مدعوم لأعضاء الغرفة.

تقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات

وتناول الدكتور مصطفى نبيل، الباحث بالمعمل، النقاط التالية بالبرنامج التدريبي على مدار يومين كاملين حيث بدأ بمقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الأغذية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، تلا ذلك طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقا لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبي في الغذاء، وأخيرا معلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات و إرسالها إلي معامل التحليل.