«البحوث الزراعية» ينظم يوما حقليا حول الخدمة الشتوية للنخيل في المنيا

نظم المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، يومًا حقليًا بإحدى مزارع النخيل المتميزة بقرية منشأة حلف التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، لتوعية المزارعين بأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام.

زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار

كما تضمن اليوم الحقلي، تأثير تلك العمليات على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وذلك عن طريق زراعة الأصناف ذات القيمة الاقتصادية العالية وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.

وعقد الدكتور مجدي نجيب رزق، بفرع المعمل بمحافظة المنيا بعقد محاضرة عملية بمركز العدوة بإحدى المناطق التي ينتشر بها زراعة النخيل السيوي بعدد كبير بقرية منشأة حلف ليتجاوز الـ10 آلاف وذلك لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.

ركزت الندوة، التي حضرها عدد كبير من النخالين بالمنطقة على عدد من الموضوعات أهمها عملية تقليم نخيل البلح وما يجب مراعاته من التطهير والرش بالمبيدات الحشرية وأيضًا التعفير بالكبريت الزراعي بعد عملية التقليم ومراعاة أن يكون التقليم غير جائر، وأن يتمّ بطريقه صحيحة وأن يتمّ تطهير أدوات التقليم باستمرار.

الخدمة الشتوية للنخيل

كما تناولت الندوة، الخدمة الشتوية للنخيل وذلك بعمل خندق حول النخيل المزروع علي مسافة مناسبة وبعمق مناسب حسب عمر النخيل ووضع الأسمدة العضوية والكبريت الزراعي وسماد سوبر فوسفات حسب الكميات الموصي بها، وشرح كيفية الكشف عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء والاهتمام بمكافحتها وأيضا شرح الطرق المختلفة لمكافحتها، والترديم حول الفسائل وتجهيزها لحين فصلها في الميعاد المناسب.