فحص 11 ألف نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء في القاهرة

كشف تقرير صادر عن مديرية الزراعة بالقاهرة عن فحص 11541 نخلة بدائرة المحافظة وتم الإشراف على علاج 15 نخلة وذلك ضمن خطة فحص النخيل بصفة دورية في نطاق المحافظة ضد سوسة النخيل الحمراء وإجراء الرش الوقائي للنخيل ومتابعة العلاج لعدم ظهور الإصابة مرة أخرى، كما يتم إرسال تقارير بصفة دورية بحالة النخيل إلى الوزارة.

مكافحة القوارض

وتناول التقرير متابعة الإصابات المختلفة لأشجار الفاكهة والخضار والتوصية بالعلاجات والمبيد المستخدم ومعدل الإستخدام والإشراف على العلاج بمعرفة مهندسي المكافحة للأشجارالمصابة ،وأيضا مكافحة القوارض على مستوى المحافظة على جسور الترع والمصارف بالإضافة إلى ندوات إرشادية للتوعية بأضرار الفئران وتتم الحملات الجهود الذاتية بمساعدة المزارعين نظرا لصغر المساحة المنزرعة وتحويل أكثر الترع والمصارف للمنفعة العامة .

إجراءات احترازية

وأشار تقرير المديرية إلى أن إدارة المكافحة تعمل على اتخاذ الاجراءات الإحترازية لمقاومة دودة الحشد الخريفية من أجل حماية المحاصيل بتكثيف المرور اليومي على زراعات الذرة لاكتشاف أي إصابة بدودة الحشد الخريفية ، مع إرسال تقرير عن موقف الحشرة في نطاق المحافظة إلى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالوزارة، وتم اكتشاف بعض الإصابات مع التنبيه على المزارعين بضرورة الرش بالمبيدات الموصي بها وإرشادهم بطريقة الرش الصحيحة وميعاد الرش.