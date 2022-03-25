بحوث النخيل: أدخلنا أجود أصناف التمور لزيادة المنافسة في التصدير

قال الدكتور عبدالرحمن متولي، أستاذ بالمعمل المركزي لبحوث النخيل، إن مصر هي الأولى عالميا في إنتاج ، موضحًا أن معظمها يستهلك محليا، لكن تسبقنا بعض الدول العربية في التصدير، لذلك استهدفت الدولة المصرية ادخال الأصناف الفاخرة في الصناعة المحلية، حتى ننافس الأسواق الأخرى.

وأضاف محمد في لقاء مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كنا نأمل في إدخال صنف أو صنفين من التمور، لكن القيادة السياسية أبهرتنا باتخاذها للقرار وجرى إدخال أصناف ممتازة بكميات وفيرة ننافس بها الدول المنتجة والأسبق منا في التصدير».

بشرة خير في توشكى

وتابع أستاذ بالمعمل المركزي لبحوث النخيل: «بدأنا مشروع توشكى، وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد الحصول على أجود إنتاج، ولا نخطو خطوة واحدة دون حسابات علمية، وقبل استقدام أي شتلة، تسافر لجنة وتفحص الشتلات في الخارج، وتتعرف على المشكلات وتستبعدها، ونستقدم الشتلات التي لا تعاني من أي مشكلة بعد بقائها في الخارج 6 أشهر، أما الأنسجة نحصل عليها فورا، على أن تُفحص في المطار والمعاهد البحثية، ونتابع الشتلات في المشاتل بالشركة».

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في توشكى

وأردف: «نستهدف من هذا كله دخول مصر إنتاج يصلح للتصدير، وكل ما يتم تخيله من التقنيات الحديثة نطبقها على أرض الواقع في هذا المشروع، ومعظم النباتات الموجودة هنا في توشكى ناتج زراعة أنسجة، وهو ما يحتاج العناية الفائقة والحساسة والمتابعة اليومية، وجميع الأفراد العاملين يتكاتفون لبذل قصارى جهدهم».