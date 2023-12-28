وفود شعبية من 70 دولة تشارك في قوافل «بيت الزكاة والصدقات» لإغاثة غزة

شاركت وفود شعبية من 70 دولة في القوافل التي يسيرها «بيت الزكاة والصدقات» لإغاثة غزة؛ وذلك بعد دعوات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر باستمرار دعم القضية الفلسطينية؛ نظرًا لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني وتفاقم الأوضاع هناك.

تجهيز القافلة إلى غزة

وأطلق بيت الزكاة والصدقات القافلة الرابعة فجر اليوم إلى ميناء رفح البري؛ تمهيدا لدخولها لأهلنا في غزة، والقافلة مكوَّنة من 50 شاحنة عملاقة تحمل على متنها ما يقرب من 1000 طن مستلزمات طبية ومواد غذائية ومياه نقية ومستلزمات معيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب، ليكتمل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية، وقد شاركت وفود بعض الدول في تلك القافلة والتجهيز لها.

تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

وأكد بيت الزكاة والصدقات أنه مستمر في تقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني، وسيسهم البيت في إعادة إعمار غزة بإذن الله، مشيرًا إلى أن البيت يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد طغيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بكل فخر وإجلال مساعي الشعب الفلسطيني ونضاله، مطالبًا بتقديم الدعم الدائم للقضية الفلسطينية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني ضد غطرسة قوات الاحتلال؛ إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «‌مَثَلُ ‌الْمُؤْمِنِينَ ‌فِي ‌تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».