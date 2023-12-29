تفاصيل برنامج «لعبة وحدودتة» للإعلامية مها مصطفى على شبكة 9090

تستعد الإذاعية مها مصطفى لتقديم برنامج جديدة يحمل اسم «لعبة وحدودتة» على شبكة 9090.

تفاصيل برنامج «لعبة وحدودتة» لـ مها مصطفى

وقال عبد الفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي لشبكة 9090 لـ«الوطن»: نقدم برامج جديدة للأطفال منها برنامج «لعبة وحدودتة» من تقديم مها مصطفي، ويخاطب الأطفال من سن 3 أعوام حتى سن 11 عاماً، وسوف ينطلق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 10 إلى 11 صباحا، وهدفه الأساس ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأطفال بطرق مبسطة.

نجاح وتطور شبكة 9090

بحلول عام 2024، سيكون مر 11 عاماً من النجاح والتطوير والاستمرارية، أثبت خلالهما راديو 9090 أنه من أهم المحطات الإذاعية في مصر والشرق الأوسط، فمنذ عام 2012 وانطلاق الراديو بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاع أن يجلب منذ يومه الأول إلى الاستديو هات كبار المذيعين، وأشهر النجوم والمختصين في كل الملفات سواء المجال الديني، والاجتماعي وبرامج تخص الأطفال وأخرى تعرض جوانب تاريخية، وغيرهم من البرامج المختلفة.