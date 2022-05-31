نجوم الغناء يكشفون أسرارهم مع فادي إبراهيم عبر إذاعة «9090»

أجرى الإعلامي فادي إبراهيم عددًا من المقابلات لإذاعة «9090» مع نجوم الغناء والموسيقى المصرية خلال حفل توزيع جوائز ميدل إيست «الميما».

أمير محروس يكشف لـ فادي إبراهيم تفاصيل أغنية محمد منير الجديدة

فادي سجل لقاءا مع مهندس الصوت أمير محروس الذي تحدث فيه عن تعاونه الأخير مع عمرو دياب، والذي يتضمن أغنية اللي يمشي يمشي، كما كشف خلال المقابلة عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع الفنان الكبير محمد منير

كما داعب الفنان أحمد سعد، فادي إبراهيم خلال اللقاء وكشف أنَّه إن لم يكن مطربًا لعمل «مصمم رقصات».

كما قام فادي بإجراء مقابلات خاصة اخرى مع الملحن عزيز الشافعي والموزع توما وفريق واما والفنانة كارمن سليمان عبر إذاعة 9090.

9090 تذيع لقاءً لـ عزيز الشافعي وتوما سويا

وشهد حفل توزيع جوائز «ميدل إيست» قد كرم فيها عدد كبير من نجوم الفن والغناء المصري، إذ حاز الفنان أحمد سعد على جائزتين، وهما أفضل تتر عن تتر مسلسل «الاختيار 2» وأفضل أغنية دويتو مع الفنانة أصالة نصري وهي أغنية «طول السنة».

كما حصل المنتج نصر محروس على جائزة أفضل قناة عن قناة «فري ميوزك»، وأمير محروس عن جائزة أفضل مهندس صوت، والفنانة كارمن سليمان أفضل مطربة شابة والفنان بهاء سلطان عن أغنية «تعالى ادلعك».

وحصل الفنان حمادة هلال على جائزة تشجعية خاصة، ونفس الأمر للفنان محمد فؤاد الذي حصل على جائزة «الأسطورة» ولكنه اعتذر عن الحضور بسبب ظروف خاصة.