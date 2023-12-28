افتتاح حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي بعد تطويرها

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المرحلة الأولى من تطوير حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي بمساحة 21 فدانًا بنطاق حي وسط، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها.

وتعد حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي واحدة من أجمل معالم المدينة الساحلية إذ تستقبل المواطنين فور دخولهم الإسكندرية بمظهر جمالي مميز كونها تضم تمثالًا للاعب رياضي داخل القوس الرمزي لمكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى نافورة مميزة.

تطوير حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي بالجهود الذاتية

وأكد محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن أعمال تطوير حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي، تمت بالجهود الذاتية للإدارة العامة للحدائق المركزية، بمشاركة كل من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

7 عمليات تطوير لمدخل الإسكندرية الصحراوي

وأوضح أنها شهدت التطوير في كافة الأمور وذلك كالتالي:

- رفع كفاءة الأرصفة داخل الحديقة والممشى.

- إصلاح النافورة والزراعات التالفة.

- إعادة زراعة المسطحات الخضراء «النجيلة».

- إصلاح شبكة الري.

- إعادة تركيب الرخام الموجود حول النافورة والمداخل الرئيسية.

- إصلاح سواري الأعلام.

- رفع كفاءة أعمدة الإنارة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة، ومحمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، و حمدان القاضي مدير الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.