الفصائل الفلسطينية: سكان غزة أفشلوا مخططات التهجير رغم حرب الإبادة

أصدرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بياناً اليوم الخميس، يدعو إلى تقديم حل وطني قائم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، في بيانها: «نرفض كل السيناريوهات والحلول المطروحة لمستقبل قطاع غزة»، وتابعت: «اتفقنا على الدعوة للقاء وطني جامع وملزم، يضم كل الأطراف، لتنفيذ ما تم التوافق عليه».

واستطرد البيان أن «سكان قطاع غزة أفشلوا مشاريع التهجير، بالرغم من حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال، لإنهاء القضية الفلسطينية وتصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا».

وتابعت الفصائل الفلسطينية: «اتفقنا على تقديم حل وطني فلسطيني، يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تنبثق عن توافق شامل»، وفق ما جاء في البيان الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس.