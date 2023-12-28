ضياء رشوان: نقاش بين الأطراف الفلسطينية حول الإطار المصري المقترح لحل الأزمة

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، إن مصر تؤكد بشكل واضح على أن موضوع الحكومة الفلسطينية موضوع فلسطيني محض، مشيرًا الى أن النقاش جار بين كل الأطراف الفلسطينية حول الإطار المقترح من مصر بشأن حل الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «لا صلة لأطراف غير فلسطينية به، والأطراف الفلسطينية هي ما ستقرر ماذا تريد في هذا الموضوع المتعلق بالحكومة الفلسطينية الموحدة».

وتابع: «مصر من خلال تواصلها الدائم عن التواجد الكثيف والفعال في القضية الفلسطينية، وبالتالي مصر على علم واتصال مع كل الأطراف، وتوصلت إلى أن هناك إمكانية لطرح مقترح، يتم الحديث مع هذه الأطراف حوله بناء على ما استمعت إليه مصر».

وأكمل: «من ثم جرى صياغة هذا الإطار المقترح وجرى إعادة طرحه مرة أخرى على هذه الأطراف كلها، ولن يستثنى طرف معني واحد من هذا الطرح، والأطراف المختلفة تتدارس الآن هذا الإطار، وبالطبع سيصل إلى مصر تباعًا ردودا من هذه الأطراف كلها، وبعد استلام هذه الردود سيجرى العمل مرة أخرى، بحيث يجرى إلى مقترح بحيث يمكن طرحه على الأطراف بشكل نهائي، وطرحه على الرأي العام المصري والعالمي والعربي».