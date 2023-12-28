عضو بـ«الشيوخ»: استقبال مصر لجرحى غزة تأكيد على دعم القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن استقبال المستشفيات المصرية للجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج، تأكيد على دعم الدولة للقضية الفلسطينية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على حقوق الإنسان في غزة.

وأوضح «عكاشة»، في بيان، اليوم الخميس، أن مصر تعمل دائما على تطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح البشر، وظهر ذلك من خلال استقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

تخصيص 25 مستشفى لاستقبال مصابي غزة

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أن المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين الفلسطينيين من غزة بلغت نحو 25 مستشفى، وهناك تنسيقات تُجرى على مدار اليوم في هذا الشأن، مضيفة: «هذه الجهود محل تقدير من جميع الأجهزة المعنية، المُكلفة بمراقبة الأحداث في غزة».