ضياء رشوان: الإطار المصري المقترح يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، إن مصر تتحرك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا الى أن تحرك مصر في هذا الشأن أسفر عن الهدنة، كما أن الإطار المصري المقترح يهدف إلى وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الجهود المصرية متواصلة، والاستماع إلى كل وجهات النظر للأطراف المعنية يتم على مدار الساعة طوال الشهور الثلاثة الماضية، وصياغة هذا الاقتراحات والرؤي فى إطار واحد تمت بالفعل منذ عدة أيام، وتم إعادة طرحها مرة أخرى على كل هذه الأطراف».

وتابع: «الآن نحن في انتظار الردود، ومصر تأمل أن يتحقق شيء ما إيجابي، ومصر تسعى إلى وقف العدوان وعودة الاستقرار إلى المنطقة، وفي النهاية عندما ننتهي من كل هذه التفاصيل نتوجه إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين».

3 مراحل مترابطة ومتكاملة

وأكمل: «الإطار المصري المقترح يتكون من 3 مراحل مترابطة ومتكاملة، وحسب الرؤية المصري هى تفضي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، وتحقيق قدر من المطالب لكل من الأطراف المتنازعة، ووقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإنهاء حالة الدماء».

لا قتل للمدنيين

وقال: «الإطار المصري المقترح يراعي ويسعى دائمًا إلى الأمور المبدئية بالنسبة لمصر، وهي أنه لا قتل للمدنيين، ولا اعتداء على حياة الناس، ولا حصار يفرض عليهم في أكلهم وشربهم وعلاجهم ودوائهم».