رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

توصيات مؤتمر «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» بجامعة طنطا.. منح دراسية للباحثين

كتب:

رفيق محمد ناصف
10:52 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
مؤتمر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي جامعة طنطا

مؤتمر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي جامعة طنطا

أعلن الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، توصيات المؤتمر الدولي الأول «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة»، الذي تعقده رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

توصيات المؤتمر

تضمنت توصيات المؤتمر، دعوة رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة طنطا إلى العمل الجاد لإطلاق مبادرة لتحويل الجامعات الإسلامية لجامعات رقمية، وإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البينية التحتية، والدعوة والتأكيد على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي على أنها وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وأنها لا يمكن أن تحل محل العقل البشري.

يأتي ذلك إضافة إلى ضرورة وضع التشريعات والقوانين الدولية التي تنظم وترشد استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العلوم، ودعم وتشجيع برامج البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في المجال المعرفي والثقافي.

منح دراسية للباحثين

وقدم المؤتمر منحًا دراسية وفرص تدريب للباحثين والطلاب الذين يدرسون في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المراكز البحثية الدولية المتخصصة في هذا المجال.

اقرأ المزيد:

«يونسكو مصر» تناقش مشروع إعداد «ميثاق أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي»

تعاون مصري ياباني لتعزيز البحث العلمي في علم الآثار وإدارة المياه

أيمن عاشور: استراتيجية التعليم العالي تعزز دور البحث العلمي لدعم التنمية

جامعة القاهرة تشهد طفرة في مجال البحث العلمي خلال 2023

مفتي الجمهورية يبحث مع رئيس أكاديمية البحث العلمي إنتاج حلقات عن «حكايات أنس»

«البحث العلمي» تحتفل بتدشين الشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم
بقلم رفيق محمد ناصف