توصيات مؤتمر «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» بجامعة طنطا.. منح دراسية للباحثين

أعلن الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، توصيات المؤتمر الدولي الأول «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة»، الذي تعقده رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

توصيات المؤتمر

تضمنت توصيات المؤتمر، دعوة رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة طنطا إلى العمل الجاد لإطلاق مبادرة لتحويل الجامعات الإسلامية لجامعات رقمية، وإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البينية التحتية، والدعوة والتأكيد على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي على أنها وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وأنها لا يمكن أن تحل محل العقل البشري.

يأتي ذلك إضافة إلى ضرورة وضع التشريعات والقوانين الدولية التي تنظم وترشد استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العلوم، ودعم وتشجيع برامج البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في المجال المعرفي والثقافي.

منح دراسية للباحثين

وقدم المؤتمر منحًا دراسية وفرص تدريب للباحثين والطلاب الذين يدرسون في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المراكز البحثية الدولية المتخصصة في هذا المجال.