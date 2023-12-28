تعاون مصري ياباني لتعزيز البحث العلمي في علم الآثار وإدارة المياه

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بالتعاون مع عدد من الجامعات اليابانية، الندوة الدولية السابعة لتعزيز التعاون المصري الياباني في مشاريع بحثية حول علم الآثار وعلوم التراث والمجتمع وإدارة المياه.

شارك في الندوة أكثر من 100 باحث من مصر واليابان، وتناولت مناقشات الندوة سبل استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البُعد لتعزيز البحث العلمي في هذه المجالات.

وأكّد الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أهمية التعاون المصري الياباني في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أنَّ مصر تؤمن بأنَّ علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بُعد والتحول الرقمي ستكون مُحركًا للاقتصاد الوطني.