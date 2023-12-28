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سعر كروت الشحن للهاتف المحمول بداية من 2024.. اعرف التفاصيل

كتب:

محمد سيف
09:22 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
كروت الشحن

كروت الشحن

يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن سعر كروت الشحن الفكة للهاتف المحمول، بداية من عام 2024، وفق المعلن من الجهاز القومي للاتصالات ويتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم الخميس28-12-2024، بالنسبة للكروت الفكة فقط.

سعر كروت الشحن الفكة 

ترصد «الوطن» سعر كروت الشحن الفكة للموبايل، بداية من يم الاثنين المقبل الموافق 1-1-2024، وهي كالتالي:

أسعار كروت الشحن الجديدة 2024

وجاءت زيادة أسعار كروت الشحن الفكة الجديدة 2024  كالتالي:

سعر كارت شحن 2.5 ليصبح بـ3 جنيهات

 سعر كارت 5 ليصبح بـ6 جنيهات  

سعر كارت 7 ليصبح بـ8 جنيهات

 سعر كارت 9 ليصبح بـ10.5 جنيه

سعر كارت 10 ليصبح بـ11.5 جنيه

 سعر كارت 13.5 ليصبح بـ15.5 جنيه

سعر كارت 15 ليصبح بـ17.5 جنيه

سعر كارت 25 ليصبح بـ29 جنيها

سعر كارت الشحن الفكة 30 ليصبح بـ35 جنيها

سعر كارت 50 ليصبح بـ58 جنيها

بقاء سعر كارت 100 بنفس السعر.

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