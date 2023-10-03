«تنظيم الاتصالات» ينفي تحريك أسعار كروت الشحن

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردد بشأن تحريك أسعار كروت الشحن، مؤكدا أنّ ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنّ الأسعار كما هي دون تحريك.

وأضاف مصدر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنّ شركات المحمول تقدّمت للجهاز بطلبات لتحريك أسعار الخدمات، لكن الجهاز رفضها ولم يوافق عليها، مشيرا إلى أنّ هناك حملات دائمة ومستمرة يشنّها الجهاز على منافذ بيع كروت الشحن للتأكد من بيعها بالسعر المقرر دون تحريك.

في المقابل، قالت مصادر مسؤولة في شركات المحمول، إنّها طالبت بتحريك أسعار كروت الشحن نتيجة تراجع الأرباح، وزيادة تكاليف التشغيل بسبب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية لتحسين الخدمة.

وأضافت المصادر، أنّ تحسن مستوى الخدمات مرتبط بحجم الاستثمارات في البنية التحتية، وأغلب مكونات الشبكات يتم استيرادها من الخارج بالدولار، ما تسبب في تحميل الشركات تكاليف كبيرة، لذلك يجب على جهاز تنظيم الاتصالات الاستجابة لمطالب الشركات بتحريك أسعار كروت الشحن والخدمات لزيادة الإيرادات حتى تستطيع الشركات الاستمرار في تقديم خدماتها بجودة عالية.

100 مليار جنيه لتحسين وتطوير البنية التحتية

وبحسب ما ذكرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتهى تنفيذ مشروع دعم البنية التحتية المعلوماتية الثابتة باستثمارات 60 مليار جنيه في المرحلة الأولى التي بدأت منذ 2019، ما ساهم في رفع كفاءة الإنترنت لتصبح مصر الأولى في أفريقيا بمتوسط سرعة الإنترنت الثابت، وجار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات 40 مليار جنيه لتوسيع شبكة الألياف الضوئية في المدن وتنفيذ محاور بمشروع حياة كريمة لتوفير الإنترنت فائق السرعة كأحد مقومات توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تبلغ تكلفة توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرى المرحلة الأولى من المبادرة نحو 5.8 مليار جنيه.

شركات المحمول التي تعمل في السوق المصري

تعمل في السوق المصرية 4 شركات لخدمات المحمول، وهي «فودافون، وأورنج مصر، واتصالات مصر، والمصرية للاتصالات»، وتمتلك «المصرية للاتصالات» حصة 45% من أسهم «فودافون مصر».