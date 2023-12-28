ضبط 69 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بعمل حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية وتحرير محاضر بها إذ بلغت نحو 69 مخالفة.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار دايرة إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالادارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من بخصوص الرقابة على المخابز والاسواق.

وأضاف أنه تم تكليف حملات المديرية من إدارتيى الرقابة التموينية والتجاريه وقسم البيوع التجارية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من بندر المنصورة ، دكرنس ، المنزلة ، بنى عبيد

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدظ من المخالفات كالآتي:

عدد 1محضر تجميع دقيق بقيمة ( 7 جوالات).

عدد 2 محضرعدم وجود سجل تفتيش

عدد 11 محضر تصرف في دقيق بقيمة ( 84 جوالا) .

عدد 18 محضر عدم مطابقة للمواصفات .

عدد22 محضر نقص وزن مابين 9-29 .

عدد 6 محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

عدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية .

عدد 2 محضر بيع بازيد من السعر الرسمى (سجائر).

عدد 2 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.

عدد 1 محضر عدم تدوين أسعار على السلع.

1محضر تقليد علامة تجارية.

1 محضر تصرف في سلع مدعمة (مواد بترولية).