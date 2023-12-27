تحرير 43 محضرا خلال حملات تموينية على المنشآت الغذائية في ميت غمر

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر حملات مكثفة ومكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق التجارية، مستهدفة المطاعم والمنافذ وكل المجمعات الاستهلاكية في نطاق المدينة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ومن خلال اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وقال اللواء محمد ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إنه تم شن حملات مكثفة بشكل يومي على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم، ما أسفر عن تحرير 43 محضرا، منها 11 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، و12 محضرل لعدم وجود ترخيص لعدد من المنشآت، و6 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، و11 محضرا لتقنين الأوضاع، ومحضرين لعدم إعلان عن الأسعار، وتحرير محضر لحفظ لحوم غير صالحة.

تكثيف الحملات التموينية

وشدد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، على تكثيف الحملات التموينية من خلال المرور الميداني في الفترتين الصباحية والمسائية لرصد المخالفات والاستماع لشكوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم للتأكد من مدى جودة وصلاحية المواد الغذائية التي تصل إلى المواطن.