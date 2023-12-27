تحرير 67 محضرا في حملات تموينية مكبرة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، إحالة 67 محضر مخالفات للنيابة العامة لإعمال شؤونها بها، بعد أنّ جرى ضبطها من قبل اللجنة الخماسية للوحدات المحلية بالاشتراك مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

حملات تموينية بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، أنها لن تسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

تحرير 67 محضرًا بالدقهلية

وأشارت إلى أنّ الحملات أسفرت عن تحرير 67 محضرًا في 9 مراكز ومدن بنطاق المحافظة، وشملت مراكز ومدن دكرنس وبني عبيد ونبروه وتمى الأمديد والجمالية وبلقاس وشربين ومحلة دمنة والمنزلة.

وجاءت المخالفات التي تم ضبطها كالآتي:

- مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.

- عدم إعلان الأسعار، ومحاضر غش تجاري وسلع مجهولة المصدر.

- بيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفة تعليمات.

- تجميع سلع مدعمة وعدم تمكين حملة من أعمالها.

- إدارة منشأة بدون ترخيص.

- تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.

- عدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان وجود مخازن.

- ذبح خارج السلخانة.