آداب وسنن احرص عليها في يوم الجمعة.. منها قراءة سورة الكهف

يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، ويحرص المسلمون على الإكثار من العبادات والأفعال المستحبة فيه، ليكون لهم نصيب من هذه البركات خلال اليوم الكريم.

ومن خير الأعمال في يوم الجمعة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من المسلمين يحرصون على القيام بالعبادات التي كان يقوم بها النبي الكريم خلال يوم الجمعة، وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن هناك 6 سنن وردت عن النبي، يحبذ أن يتبعها العبد في هذا اليوم المبارك.

الإكثار من الصلاة في يوم الجمعة

ومن أبرز وأهم السنن في يوم الجمعة، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مئة مرة جاء يوم القيامة وعلى وجهه من النور نور، يقول الناس: أي شيء كان يعمل هذا؟».

والسُنة الثانية هي تحري ساعة الإجابة من خلال التوجه إلى الله بالدعاء والإكثار من ذلك خلال يوم الجمعة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن تكون دعوته في ساعة الإجابة، كما أشارت الإفتاء المصرية إلى أنه من سنن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب أي التعطر بالأنواع المختلفة كالمسك والعنبر وغيرهما.

سُنن يوم الجمعة

ومن سُنن يوم الجمعة التي ذكرتها دار الإفتاء، التسوك، وأشارت الإفتاء إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» علفه البحاري في صحيحه 2/274 ووصله أحمد 6/47 والنسائي 1/50 وإسناده صحيح الإرواء 1/105.

ومن بين سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، ولفتت «الإفتاء» إلى ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين».