4 أدعية تنشرها «الإفتاء» في يوم الجمعة لتيسير العسر وجلب الرزق

نشرت دار الإفتاء المصرية، 4 أدعية يمكن ترديدها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتنوعت تلك الأدعية ما بين التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه واللطف والتيسير من كل أمر عسير، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

أدعية نشرتها دار الإفتاء المصرية

وجاء الدعاء الأول الذي نشرته دار الإفتاء: «اللهم بحق أنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك أن تجيرنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك بحق وجهك الكريم أن تدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين».

أما الدعاء الثاني: «اللهم يا حاضرًا ليس بغائب، ويا موجودًا عند الشدائد، ويا خفي اللطف، نسألك أن تلطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير يا واسع يا كريم يا رب العالمين».

دعاء بسط الرزق

أما الدعاء الثالث الذي نشرته الإفتاء على صفحتها: «اللهم يا باسط الأرزاق، ويا منزل الخيرات، ويا واسع العطاء، ويا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، نسألك أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين».

الدعاء الرابع: «اللهم زدنا ولا تحرمنا ولا تقطع عنَّا ما أوليتنا به من نِعَم يا أرحم الراحمين».

وتعتاد دار الإفتاء المصرية، على نشر الأدعية وكذلك والرد على الفتاوى تصل إليها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».