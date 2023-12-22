داعية يوضح كيف نحقق أكبر فائدة من يوم الجمعة؟

قال ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، إنّ يوم الجمعة من الأيام التي يجب أن يقتنصها المسلم ليحقق منها أعظم فائدة فائدة، وكسب منها أكبر قدر من الحسنات سواء ذلك بممارسة العبادات المختلفة أو القيام بالسنن التي وردت عن الرسول وكان يفعلها هذا اليوم، أو الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله.

تحقيق أكبر فائدة من يوم الجمعة

وأضاف سلمي، لـ«الوطن»، أن المسلم يمكنه أن يحقق أكبر فائدة من يوم الجمعة، باتباع السنن النبوية، التي وردت عن الرسول الكريم، وإحياء يوم الجمعة المبارك بالتزين والتعطر وذكر الله، يضمن للمسلم أن يكسب هذا فضل هذا اليوم، فضلا عن تحري ساعة الإجابة، وهي ساعة لا يُرد فيها دعاء المسلم، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أنّه قال: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

سنن يوم الجمعة

وأشار الداعية والباحث في التراث الإسلامي إلى أن تطبيق المسلم لسنن يوم الجمعة وهي «الاغتسال، والتطيب، وقراءة سورة الكهف، وتحري ساعة الإجابة، ولبس أحسن الثياب، وكثرة الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، والتبكير إلى المسجد، والتسوك»، يكسبه فضل هذا اليوم المبارك، مشيرا إلى أنه يجب أن يحافظ المسلم على هذا اليوم ويستفاد منه.