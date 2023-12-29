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متحدث «الصحة الفلسطينية»: الاحتلال يدفع المواطنين إلى حافة الهاوية

كتب:

أحمد العانوسي
01:53 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
الدكتور أشرف القدرة

الدكتور أشرف القدرة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث بإسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن جرائم الاحتلال الاسرائيلي تجاه المنظومة الصحية مستمرة منذ اليوم الأول للعدوان، موضحًا أنه يحاصر المنظومة الصحية من خلال منع وصول الإمدادات والوقود.

وأكد القدرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، أنه تم استهداف 142 مؤسسة صحية، كما خرجت 23 مستشفى عن الخدمة الصحية، مستكملًا: «قوات الاحتلال ركزت على قتل النماذج الطبية داخل قطاع غزة، حيث تم قتل 312 طبيب وكادر طبي، كما تم تدمير 104 من سيارات الاسعاف الموجودة بالقطاع».

وأشارالمتحدث بإسم وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن الغريب في أمر القتلي من الكادر الطبي، هم من التخصصات النادرة في القطاع، والتي كان من الصعب إيجاد هذه النماذج داخل قطاع غزة.

وأضاف الدكتور، أن هناك قرابة المليوني نازح داخل القطاع، حيث مازال الاحتلال يجبر عدة مناطق على النزوح تجاه معبر رفح، مشيرًا إلى أن الاحتلال يدفع المواطنين الفلسطنيين إلى حافة الهاوية وإلى مجاعات كاملة، وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الصحية، وإلى انتشار الأوبئة والأمراض.

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