محلل سياسي فلسطيني: مصر تصر على إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنَّ ما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في قطاع غزة ليس مجرد عقاب فقط بقدر ما هو «عقاب ممنهج ومتعمد المقصود منه تغيير الوضع الديموجرافي وإقرار التهجير القسري»، لافتاً إلى استشعار الدولة المصرية خطورة الحرب على غزة منذ بدايتها.

«مطاوع»: مصر اتخذت عدة خطوات منذ اندلاع الحرب على غزة

وأضاف «مطاوع»، في مداخلته على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر اتخذت عدة خطوات منذ اندلاع الحرب على غزة، وكان موقفها الشجاع الرافض بشكل تام وحازم لمسألة التهجير القسري لـ شعب فلسطين، ومحاولة تجريد دولة الاحتلال من أسلحتها التي تستخدمها ضد أهالي غزة، من فرض الحصار والتجويع والإضرار بالوضع الصحي والاجتماعي لأهالي القطاع.

موقف مصر الصامد لإدخال المساعدات الإنسانية

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «مصر أصرت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وبذلت جهود على العديد من المحاور، سواء الدبلوماسي أو الإنساني ودعت إلى قمة القاهرة للسلام، وأكدت على أهمية العودة إلى المسار السلمي».