«الصعايدة» يصممون أكبر شجرة كريسماس في قنا.. أصبحت مزارا للمواطنين

تمكن العاملون في جهاز مدينة قنا الجديدة من تصميم أطول شجرة كريسماس على مدخل المدينة، احتفالا بالعام الميلادي الجديد 2024، ولتهنئة الإخوة الأقباط بهذه المناسبة المجيدة، حتى أصبحت مزارًا لالتقاط الصور من قبل المواطنين والعرائس.

شجرة الكريسماس المصممة على طريق قنا سفاجا، بالتحديد بالكيلو 8 على مدخل المدينة، يبلغ طولها 10 أمتار، لتصبح أكبر شجرة كريسماس صناعية في محافظة قنا، بل في محافظات الصعيد، فضلا أن تصميمها بخامات بسيطة جعل رونقها أفضل من الطبيعي نظرا لدقة التصميم.

وقال أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز للعام الثاني على التوالي يصمم شجرة عيد الميلاد المجيد، ولكن هذا العام أكبر من العام الماضي، مضيفا أن تصميمها تم بفريق فني تابع لمدينة قنا الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا، أن الفريق استغرق نحو أسبوع في تصميمها، حيث إن الحديد المصمم للهيكل كان موجودا من بواقي الأعمال الإنشائية، وتم لحامهم من قبل فني اللحام، وبعد ذلك تم شراء الغطاء الأخضر، وكان بعضها باقي من شجرة العام الماضي، وكما تم إضافة الزينات الأخرى، وتابع أن الفريق أيضا صمم لوحة مكتوب عليها عام 2024 بجوار الشجرة الضخمة، وتم توصيل الكهرباء بعقود إنارة صغيرة.

وأشار إلى أن الهدف من إقامة شجرة الكريسماس، إدخال السعادة والسرور على سكان مدينة قنا الجديدة، بمناسبة العام الجديد.