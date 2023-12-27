عمرها 100 عام.. حكاية أقدم شجرة كريسماس داخل كنيسة سانت تريزا بأسيوط (صور)

داخل فناء كنيسة جروحات القديس فرنسيس «سانت تريزا» بشارع الثورة بمنطقة شركة قلتة بحي غرب أسيوط، تجد أقدم شجرة كريسماس طبيعة يعود عمرها لـ100 عام تحيط بها الزينة من كل مكان في انتظار الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

تلك الشجرة العتيقة يعود عمرها لعام 1924 وهو تاريخ إنشاء الكنيسة ولها ذكريات طويلة مع أهالي أسيوط الذين يتوافدون إليها في الأعياد لالتقاط الصور التذكارية بجوارها كونها شجرة طبيعية والاحتفال برأس السنة.

«الوطن» أجرت جولة داخل الكنيسة لمعرفة حكاية تلك الشجرة التي تعد أقدم شجرة كريسماس في الصعيد.

أقدم شجرة كريسماس

الأب ألفونس مرزوق، راعي كنيسة سانت تريزا بمدينة أسيوط، يقول إن كنيسة سانت تريز الواقعة بمنطقة شركة قلتة بمدينة أسيوط لها شعبية كبيرة وسط الشعب الأسيوطي، حيث تضم بداخلها شجرة كريسماس قديمة جدا يصل عمرها إلى 100 عام وهو تاريخ إنشاء الكنيسة الذي يعود إلى عام 1924 عندما جاء المرسلون الإيطاليون إلي محافظة أسيوط، وأن الشجرة يعرفها عدد كبير من أهالي أسيوط كونه شجرة طويلة وشامخه ويشاهدها الجميع.

عمرها قرن من الزمان

وأضاف راعي كنيسة سانت تريزا أن الشجرة وخصوصا في أعياد الميلاد يأتي إليها مختلف المواطنين لالتقاط الصور بجوارها لأنها تعد أقدم شجرة موجودة على مستوة محافظة أسيوط تصل عمرها إلي قرن من الزمان وأن الكنيسة تستقبل كافة الطوائف للاحتفال علي مدار اليوم دون غلق الأبواب وهذا ما تشتهر به كنيسة سانت تريزا أن أبوابها مفتوحة دائما لكل شعب أسيوط.

وأشار الأب الفونس إلى أنه ما يدعو للسعادة أن مع بداية كل عام ميلادي جديد يتجمع شعب أسيوط هنا داخل الكنيسة للاحتفال برأس السنة ويعيشون كرنفال اعتادوا عليه كل عام بجوار شجرة الكرسماس وأصبح تقليد للأسايطة كونها شجرة طويلة طبيعية ولها ذكريات ليس مع الشباب الحالي بل مع كل الأهالي سواء آباء أو أجداد أو شباب وكذلك الاحتفاظ بالصور التذكارية بجور تلك الشجرة والشجرة الخضراء ترمز للميلاد والشجرة المزينة تدعوا للفرح والشجرة رمز الجديد وان نبدء سنه سعيدة وننسي الماضي وان الخضار في المجمع يدعوا للنمو والخير وكل شي جميل، وندعوا الله أن تكون سنه كلها خير وسلام وأن يعم السلام علي دولة فلسطين، متمنيًا عام ميلادي سعيد لكل المصريين مليء بالسلام .