«بكر» يصمم شجرة كريسماس في البيت للاحتفال بـ2023: كلفتني 350 جنيها فقط

شجرة عيد ميلاد كبيرة، وضعهما «بكر» في ركن لتتوسط كراسي شقته بعدما صممها بيده، وجلس أمامها مرتديًا ملابس سانتا كلوز بجوربه وقبعته المميزين، في احتفال بسيط أقامه في شقته لاستقبال العام الجديد بأمنيات يأمل في تحقيقها، وإخفاقات لا ينوى تكرارها.

جهز بكر أبو المجد، احتفالية مناسبة بليلة رأس السنة بطريقة مميزة مع أصدقائه وبتكلفة مالية بسيطة، فصمم شجرة عيد الميلاد بطريقة غير تقليدية وقام بتزيينها بكرات ملونة وإضاءة، ووضع فيها قبعة بابا نويل وصورة صديقه المقرب إبراهيم الذي افتقده في عام 2022، واحتوت الشجرة أيضاً على كروت بها كتابات بالهيروغليفية لها علاقة بقصص الحب والمشاعر، موضحاً لـ «الوطن» أن سعر الشجرة الكبيرة يبلغ 600 جنيه بينما الشجرة التي صممها لم تكلفه سوى 350 جنيها.

حرص «بكر» على وضع صورة صديقه المتوفى في شجرة عيد الميلاد

ومن بين الأشياء التي حرص «بكر» على وجودها في الاحتفال شخصية «باتمان» الذي استقر في مكانه أسفل شجرة عيد الميلاد، حيث تمثل له الواقعية والإيحاء بالأشياء المستحيلة التي يمكن تحقيقها واختار أن يكون الاحتفال مع أصدقائه ليستمتعوا بالعطلة الأسبوعية، يقول: «لازم نحس بروح عيد الميلاد.. وفضلت نحتفل يوم الجمعة عشان نسهر براحتنا لأن يوم الأحد مش كلنا بنكون إجازة»، واختار أصدقائه المقربين ليرسم البسمة على وجوههم وأعد لهم الطعام بنفسه: «عملنا حفلة حلوة على الضيق واتبسطنا».

ملابس سانتا كلوز في الحفل وأمنيات العام الجديد

ارتدى «بكر» صاحب الثلاثين عامًا، ملابس سانتا كلوز وسترته الخضراء المميزة التي اشتراها للظهور بها مع أصدقائه في تلك المناسبة السعيدة، وأهدى أصدقاءه هدايا مشابهة، موضحاً أن سعر جورب سانت كلوز يترواح من 15 لـ20 جنيها «شكله لطيف وجميل وبيكمل معانا الشتا»، وهناك بعض المقتنيات التي حافظ عليها من الأعوام السابقة مثل الكوفيات والطربوش، وتمنى في العام الجديد أن يحقق نجاحا أكبر في عمله وأن يكون مستقرا ماديا، ويسعى لتطوير نفسه بتعليم مهارات جديدة مثل البرمجة.