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بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين في محافظة بورسعيد

كتب:

منى صلاح
11:43 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
صلاة الجمعة- أرشيفية

صلاة الجمعة- أرشيفية

تقدم «الوطن» بثاً مباشراً لصلاة الجمعة من مسجد «الحسين»، في محافظة «بورسعيد»، التي تنقلها القناة الأولى على الهواء.

 

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