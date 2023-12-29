بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين في محافظة بورسعيد كتب: منى صلاح 11:43 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023 صلاة الجمعة- أرشيفية تقدم «الوطن» بثاً مباشراً لصلاة الجمعة من مسجد «الحسين»، في محافظة «بورسعيد»، التي تنقلها القناة الأولى على الهواء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الزهراء بالقاهرة بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد «محمد علي» بالقلعة بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد «النور» بالقاهرة شعائر صلاة الجمعة موعد صلاة الجمعة مسجد الحسين أداء صلاة الجمعة بقلم منى صلاح