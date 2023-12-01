بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد «النور» بالقاهرة كتب: شروق مراد 11:34 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023 صلاة الجمعة.. أرشيفية تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد «النور» بمحافظة القاهرة، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صلاة المحبة تجلب الفرج.. اعرف الصيغة السليمة ورددها يوم الجمعة بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد «السلطان حسن» بالقاهرة 7 سنن نبوية يجب عليك فعلها قبل صلاة الجمعة.. تغفر لك ذنوبك كاملة بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين في القاهرة موعد صلاة الجمعة اليوم في المدن والمحافظات المختلفة فيفي عبده تطلب من جمهورها الدعاء للفلسطينيين في صلاة الجمعة صلاة الجمعة خطيب إمام مسجد النور بقلم شروق مراد