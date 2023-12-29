ضبط مركز مخالف للعلاج الطبيعي في أشمنت ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، أن حملة من إدارة العلاج الحر في المديرية، تمكنت من ضبط مركز للعلاج الطبيعي بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال المحافظة، لقيامه بتقديم خدمات طبية وعمل جلسات علاج طبيعي من قبل أشخاص غير مؤهلين.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومهربة

وتمكنت الحملة التي شاركت بها إدارة العلاج الحر، بالتعاون جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف، من ضبط أدوية مهربة غير مسموح بتداولها داخل البلاد، علاوة على ضبط أدوية خاصة بالحقن منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن لتلك النفايات الخطرة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل محضر بذلك وجار استصدار قرار غلق لمخالفة الاشتراطات الصحية.

حملة على المنشآت الطبية الخاصة

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب.

كما طالب المحافظ بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

شارك في الحملة كل من المحاسب أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، الدكتورة لبني محمد و الدكتورة هند جمال مساعدي مدير إدارة العلاج الحر.